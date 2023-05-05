محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات الكويتية قدمت أدنى العروض لمشروع نظام حقن المياه في جنوب شرق الكويت بـ 22.4 مليون دولار، وفقا للمعلومات التي حصلت عليها أولا مجلة ميد بروجكتس التي تتتبع المشاريع الإقليمية، وكانت المناقصة قد طرحت من قبل شركة نفط الكويت.



ويركز العقد على حقل برقان الكويتي، فيما يعتبر حقل برقان الكبير، وهو المنطقة الأوسع التي تمتد حول حقل برقان بمساحة إجمالية تبلغ حوالي ألف كيلومتر مربع، أكبر حقل نفط من الصخر الرملي في العالم، ويضم 3 حقول فرعية منتجة هي حقل برقان نفسه، وحقل المقوع وحقل الأحمدي.