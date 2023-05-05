صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس، لتقترب من مستويات مرتفعة على نحو قياسي، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وألمح إلى أنه قد يحجم عن المزيد من الرفع للفائدة.



وخلال جلسة تعاملات أمس، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2055.54 دولارا للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3% إلى 2063.20 دولارا للأونصة، وفي وقت سابق من الجلسة ارتفعت أسعار الذهب إلى 2072.19 دولارا للأونصة مقتربة من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2072.49 دولارا للأونصة بلغها في 2020. ورفع «الفيدرالي» (المركزي الأميركي) سعر الفائدة 25 نقطة أساس وهو ما يتفق مع توقعات الأسواق، ولم يقل «المركزي» إنه «يتوقع» أن تكون هناك حاجة لمزيد من الرفع للفائدة، واكتفى بالقول إنه سيراقب البيانات المقبلة لتحديد ما إن كان المزيد من الرفع للفائدة «ربما يكون ملائما». وانخفض مؤشر الدولار 0.2%، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.72 دولارا للأونصة وارتفع البلاتين 0.7% إلى 1056.29 دولارا للأونصة، وصعد البلاديوم 0.8% إلى 1433.75 دولارا للأونصة.