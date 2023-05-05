تستعد سويسرا كعادتها كل عام، وتحديدا في فصل الصيف بموسم مميز مليء بالمفاجآت لزوارها من مختلف أنحاء العالم لاسيما القادمين من منطقة الخليج وتحديدا من الكويت، ولعل أبرز ما يميز السياحة السويسرية عناصر الجاذبية والأجواء والاسترخاء النقي التي تميز الفنادق والوجهات الفاخرة في سويسرا، حيث تندمج الضيافة والتقاليد بسلاسة مع البنية التحتية الحديثة والأناقة المتميزة والهندسة المعمارية الملهمة والتصميم الراقي، كما يمكن للنزلاء إكمال حواسهم، وتذوق أفضل المأكولات، وشراء العلامات التجارية الحصرية في المتاجر الأنيقة المحاطة بالمناظر الطبيعية الجميلة والطبيعة الخضراء.



ويوجد في سويسرا العديد من المدن الجميلة ذات المناظر الطبيعية الخلابة ومنها مدينة جشتاد التي تقع على بعد حوالي ساعتين من جنيف وزيوريخ والواقعة في قلب الألب وجهة صيفية وشتوية أصيلة مع مجموعة واسعة من السكك الحديدية الجبلية من 1100 متر إلى 3000 متر مع غلاشييه 3000. كما أن الطبيعة النقية والمناظر البانورامية الرائعة والتقاليد مع آلاف الأبقار التي تنتج الجبن الفاخر وجولات العربات الرومانسية في الطبيعة الجميلة، ويمكن للسياح الاستمتاع بنزهة على طول إحدى البحيرات الأربع، والتنزه عبر القرى الصغيرة ذات طراز الشاليه مع إمكانية التسوق من لويس فويتون إلى هيرميس، والاستمتاع بتجارب الطهي من المطاعم الراقية إلى المطاعم الجبلية الريفية المحاطة بالمنتجعات الجبلية الفاخرة.



كانتون فو



يقع كانتون فو على ضفاف بحيرة جنيف، وهو موطن لبعض أفضل مدارس الضيافة والفخامة في العالم. في الواقع، تعتبر الضيافة في منطقة فو تقليدا يندمج بسلاسة مع البنية التحتية الحديثة والتصميم المتميز والهندسة المعمارية لبعض أجمل فنادق القصور المطلة على البحيرة. تحيط به مناظر طبيعية رائعة وجبال الألب المكللة بالثلوج ومياه بحيرة جنيف الصافية التي لا تنتهي، ولا شك أن منطقة فو ستمنحكم إقامة لا تنسى هنا، حيث ستتاح لكم الفرصة لإشباع حواسكم مع أفضل المأكولات في عاصمة الطهي.



وفي منطقة إنترلاكن للعطلات، ستجد العديد من فرص التسوق مع ساعات العمل الممتدة، بالإضافة إلى الكثير من وسائل ووجهات الترفيه وملعب للجولف.



بينما تقع لوغانو بشكل مثالي بين البحيرة والجبال، وهي مكان حيوي يقدم العديد من الأنشطة لأولئك الذين يرغبون في الاستفادة من الضيافة السويسرية والإقامة الفاخرة، مع التمتع بتأثير نمط الحياة المتوسطي. تعتبر لوغانو وجهة ذات طابع خاص، تقدم مجموعة واسعة من العروض الثقافية والمغامرات العائلية في بيئة طبيعية خلابة ومطاعم ممتازة: كل هذا يجعلها مكانا يستحق الاكتشاف والعودة إليه لمزيد من اللحظات التي لا تنسى.



جنيف



يمكن تطبيق جودة علامة «صنع في سويسرا» بسهولة على جميع الخدمات المقدمة في جنيف. تضم المدينة الكثير من المطاعم الشهيرة، وتضم العديد من المؤسسات المميزة بنجوم ميشلان التي ستبهر حاسة التذوق لديك الى جانب الاستمتاع بخدمات المنتجعات الصحية الفاخرة.



وبطبيعة الحال تشتهر جنيف أيضا بصناعة الساعات الفاخرة. تقع محلات بيع ساعات رولكس وشوبارد وهوبلوت في موقع مركزي، كما تقع العلامة التجارية الحصرية باتيك فيليب، التي لديها حتى متحف خاص بها يضم مجموعة مثيرة للإعجاب من القطع مثل الساعات التي كانت مملوكة في السابق للعائلات الملكية.



غراوبوندن



تقع غراوبوندن في موقع مثالي على بعد ساعة ونصف من زيوريخ، وهي مشهورة بمنتجعاتها الصحية العالمية المستوى والمنتجعات الأنيقة والمطاعم الحاصلة على نجوم ميشلان وشوارع التسوق الراقية.



في مكان يتميز بالوديان الخضراء والقمم المغطاة بالثلوج والبحيرات الجبلية الصافية، يتم قضاء الأيام في تجربة التمتع بمياه الينابيع الحرارية الفاخرة في فالس وباد راجاز مع الاستفادة من المرافق ذات الخمس نجوم. تشتهر فالس بينابيعها الحرارية الشافية مع علاجات العافية الفريدة والينابيع الساخنة الطبيعية. تقدم تامينا تيرم في باد راجاز مجموعة واسعة من العلاجات الطبية والعلاجات.