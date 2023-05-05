

أعلنت هواوي ان هاتفها الثوري الجديد HUAWEI P60 Pro سيتوافر في الكويت قريبا، ويمكنك الاستمتاع بتطبيقات Google، فهذا هو الهاتف الذكي الأفضل لجميع محبي التصوير الفوتوغرافي هناك.



ويزود الهاتف بنظام كاميرا Ultra Lighting XMAGE الجديد، الذي يمكنه نقل صورك إلى المستوى التالي. يمكن لنظام الكاميرا الثوري هذا إنتاج صور مذهلة في أي ظروف إضاءة. يمكن لكاميرا تيليفوتو ذات الإضاءة الفائقة بدقة 48 ميجابكسل تكبير الأشياء التي تبعد مئات الأمتار. وباستخدامه يمكن للمستخدمين التقاط صور واضحة وحيوية من مسافة حتى في ظروف إضاءة منخفضة.



ويحتوي الهاتف أيضا على كاميرا رئيسية فائقة الإضاءة بدقة 48 ميجابكسل يمكنها تحسين صورك في حالات الإضاءة المنخفضة. إن هاتف HUAWEI P60 Pro هو كل ما تحتاجه لإطلاق العنان لإبداعك.



ويأتي هاتف P60 Pro مزودا بحماية معززة من زجاج كونلون ـ Kunlun Glass المتين. وبطارية عالية السعة تبلغ 4815 مللي أمبير يمكن أن تدوم لفترة طويلة لضمان أداء مستمر. ويدعم الهاتف أيضا تقنية HUAWEI SuperCharge بقوة 88 واط وشحن لاسلكي بسرعة 50 واط للحصول على تجربة شحن مريحة وخالية من المتاعب.



كما يمكنك الآن اكتشاف العشرات من تطبيقات Google والمزيد من خلال متجر AppGallery. وهذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بكل ما تفضله، بما في ذلك YouTube وInstagram وWhatsApp وGoogle Maps وGoogle Drive، NBK، Best Al Yousifi، سهل، Xcite، هويتي على هاتف P60 Pro، كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى متجر AppGallery، والبحث عن التطبيقات التي تريدها، وتثبيتها على هاتفك كما تفعل عادة. عندما تتلقى مطالبة بإضافة GBox إلى هاتفك أثناء العملية اقبله، وبمجرد التثبيت ستظهر جميع هذه التطبيقات على الشاشة الرئيسية لهاتفك وتعمل مثل أي تطبيق آخر، يمكنك حتى تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك عليها.