قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، في تصريحات لموقع أرابيان جلف بيزنس، إن توقعات الصندوق لاقتصادات الخليج لا تزال إيجابية، حيث يتوقع أن تظهر معدلات نمو جيدة في 2023، وذلك على عكس العديد من المناطق الأخرى في العالم والتي تواجه احتمال حدوث ركود يلوح في الأفق، مؤكدا أن فكرة قدرة اقتصادات منطقة الخليج العربي على السباحة بعكس التيار العالمي لا تزال واقعية.



وأضاف انه عند الأخذ بعين الاعتبار المستجدات الاقتصادية على الساحة العالمية، بما في ذلك التضخم، والأزمة المصرفية التي يدوي صداها في أسواق الولايات المتحدة الأميركية، والمخاوف حول قدرة الصين على التكيف ومرونتها بعد الانتعاش من آثار الجائحة، بالإضافة للقرار غير المتوقع لدول «أوپيك+» بخفض إنتاج النفط، فإنه ذلك كله أثار احتمالات بأن يكون تقرير صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤما من المتوقع.



وعلى حد تعبير أزعور سيكون العام الحالي «صعبا» ومترافقا بحالة مستمرة من عدم اليقين، سواء في اقتصادات دول الخليج أو في المنطقة بشكل عام، ولكن توقعات معدل النمو المقدر عند 3.1%، وبالرغم من انخفاضها عما كانت عليه في العام الماضي حين وصلت إلى 5.3%، لا تزال صحية مقارنة بالعديد من المناطق والدول الأخرى في جميع أنحاء العالم.



وتحافظ معدلات التضخم في جميع أنحاء المنطقة على قيمتها المرتفعة عند 14.8%، ولكن هذا الرقم يخفي أرقاما من خانة واحدة في البلدان المصدرة للنفط، واحتمال بالانخفاض في عام 2024، وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، فإنه من المرجح أن يظل معدل التضخم عند نسبة 3% خلال العام الحالي.