القاهرة - محمد صلاح



بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل «تحت الوصاية»، تتحضر الفنانة منى زكي لعودة قوية في السينما، حيث تنتظر عرض ثلاثة أفلام جديدة لها، يشاركها فيها مجموعة من النجوم، ومن المنتظر أن يبدأ عرض بعض منها من عيد الأضحى المقبل وهي فيلم «الجواهرجي» مع الفنان محمد هنيدي، بعد حوالي 25 عاما منذ آخر فيلم جمعهما وهو فيلم «صعيدي في الجامعة الأميركية»، ويشاركهما البطولة: لبلبة، تارا عماد، أحمد حلاوة، عارفة عبدالرسول وغيرهم، والعمل من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري.



وكذلك تنتظر منى، بحسب مجلة «لها»، عرض فيلم «القاهرة مكة» بعد تأجيله أكثر من مرة، ويشاركها في بطولته كل من: محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد فراج، محمد علاء، جيهان الشماشرجي وغيرهم، وهو من تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة.



وتنضم الفنانة أيضا لأبطال فيلم «السرب»، المتوقع طرحه بدور العرض السينمائية في موسم عيد الأضحى المقبل، بعد تأجيله أكثر من مرة، وتدور أحداثه حول قصص حقيقية، ويشاركها البطولة: شريف منير، وأحمد السقا، محمود عبدالمغني، نيللي كريم، عمرو عبدالجليل، صبا مبارك، ودياب، كريم فهمي، وهو تأليف عمرو عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.