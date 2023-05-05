القاهرة - محمد صلاح



شهد الوسط الفني كالعادة زيادة واضحة في التحاق أبناء وبنات النجوم والنجمات بمجال التمثيل، ورغم ازدياد حالة النقد من البعض لهذه الظاهرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها ما زالت مستمرة وبأعداد اكبر.. «الأنباء» ترصدهم بالأسماء أبناء وبنات النجوم والأعمال الفنية التي شاركوا فيها في السطور التالية:



لأول مرة على الشاشة الصغيرة ظهرت مريم ابنة الفنان أشرف زكي والفنانة روجينا من خلال مسلسل «ستهم» مع والدتها التي تبنت توجيهها وكان انطباع المشاهدين عليها غير واضح لا سلبي ولا إشادة.



وشارك الشاب أحمد كمال أبو رية مع والدته الفنانة ماجدة زكي، بعد غيابها لمدة ثلاث سنوات عن الساحة الفنية في مسلسلها «قوت القلوب»، وشارك في دراما رمضان مع زوجة خاله الفنانة روجينا في مسلسل «ستهم» في شخصية طبيب الأطفال.



وكالعادة شارك رابي نجل الفنان عمرو سعد في مسلسل «الأجهر»، وسبق أن عمل معه في اكثر من عمل وحتى الآن لم يثبت وجوده ولم يترك بصمة لدى المشاهدين، كذلك لمى كتكت ابنة المنتج الراحل إسماعيل كتكت والفنانة أمل رزق شاركت أسرة مسلسل «جعفر العمدة» بدور مميز وأثبتت وجودها كممثلة.



الشاب عمر محمد فوزي كان بوابة دخوله الفن من خلال مسلسل «بيت الشدة» مع والدته الفنانة وفاء عامر، ولم يظهر مرة اخرى، ومازن نجل الفنان جمال عبدالناصر والفنانة فاطمة الكاشف ظهر في مسلسلات «تياترو، أولاد عابد، شاهد عيان»، وياسين أحمد السقا بدأ عمله عندما كان طفلا في التاسعة من عمره في السينما، والعام الماضي قدم مسلسل «الاختيار 3».



أميرة عادل لبيب ووالدها المخرج عادل أديب ووالدتها الفنانة منال سلامة وابنة شقيق عمرو أديب وخالها الفنان شريف سلامة، دخلت مجال التمثيل منذ عامين.



وتواجد كريم نجل الفنان سامي مغاوري وقدم أعمالا كثيرة جدا وأصبح وجها معروفا ربما لأنه ظهر على الشاشة من طفولته، وربما يكون نور خالد النبوي هو الأكثر توهجا وإثباتا لوجوده كفنان من بين أبناء النجوم الذين دخلوا الوسط الفني، وشارك للعام الثاني في دراما رمضان بمسلسل «مذكرات زوج»، وبرز أيضا في مجال الإعلانات وتحول إلى الأكثر قبولا.