وجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انتقادات لقرار الرئيس جو بايدن عدم حضور مراسم تتويج الملك تشالز الثالث، وذلك خلال جولة يجريها الملياردير الجمهوري في اسكتلندا وايرلندا.



ويسعى ترامب للفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل. وقد وصف قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج ملك بريطانيا، بأنه «ينم عن عدم احترام».



وسيكون الرئيس الأميركي ممثلا بزوجته السيدة الأولى جيل بايدن، وقد أشار مسؤولون بريطانيون وأميركيون، إلى أن عدم حضور سيد البيت الأبيض التتويج يتماشى مع التقليد المتبع بما أن أي رئيس أميركي لم يحضر أي مراسم تتويج ملكية في بريطانيا.



وتعود آخر مراسم تتويج في بريطانيا للعام 1953 حين توجت إليزابيث الثانية ملكة.



وقال ترامب في تصريح لمحطة «جي بي نيوز» الإخبارية البريطانية بتصريح لا يخلو من السخرية «عندما يكون لديك شخص سيكون نائما بدلا من المجيء إلى مراسم التتويج رئيسا للولايات المتحدة، أعتقد أنه أمر سيئ».



وأضاف ترامب متوجها إلى حليفه القديم نايجل فاراج، السياسي الشعبوي البريطاني، في مقابلة أجراها معه في واحد من منتجعي الغولف اللذين يملكهما المليادرير الأميركي في اسكتلندا «يجب ألا يحصل ذلك. إنه ينم عن عدم احترام».



ويشدد ترامب على أن الوضع الجسدي لبايدن يشكل عائقا له على الرغم من أن الرئيس البالغ 80 عاما أجرى الشهر الماضي زيارة إلى المملكة المتحدة وإيرلندا. وقال «كنت لأحضر. إنه حدث بالغ الأهمية. أعتقد أن الأمر صعب عليه جسديا».



وتابع: «من المؤكد أنه يجب أن يكون هنا ليمثل بلدنا. فوجئت عندما سمعت أنه لن يأتي».