سيستخدم الملك تشالز الثالث والملكة القرينة مركبتين ذهبيتين ستكونان موضع أنظار العالم في موكب التتويج المقرر إقامته غدا.

وسيتوجه الزوجان الملكيان إلى ويستمنستر آبي في عربة اليوبيل الماسي للملكة إليزابيث، ويعودان لاحقا إلى قصر باكنغهام في العربة الذهبية التي استخدمت في كل تتويج منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».



وتقول سالي جودسير أمينة المجموعة الملكية، إنها المرة الأولى التي سيتم فيها استخدام عربة اليوبيل الماسي في حفل تتويج.

وقد تسلمتها الملكة الراحلة عام 2014 لكن لم تتح الفرصة لاستخدامها في أي تتويج أو أي مناسبة مهمة منذ ذلك الوقت.

وتزن المركبة 3 أطنان، ويبلغ طولها 5 أمتار، وهي أطول بكثير من أي سيارة يعتليها تاج ذهبي ونحتت من خشب البلوط المأخوذ من السفينة «اتش ام سي فيكتوري» إحدى أشهر سفن البحرية الملكية البريطانية في القرن الثامن عشر، ومطعمة من الداخل بأخشاب نفيسة.

أما العربة الذهبية الرسمية التي ستقل الملكين في طريق العودة الى باكنغهام فستكون محط الأنظار للمسيرة الأطول، وتزن 4 أطنان وطولها يبلغ 7 أمتار وارتفاعها 4 أمتار، وتم صنعها عام 1762، وهي من بين أقدم العربات الصالحة في العالم، ويجرها 8 خيول و4 أدلاء يمشون بجانبها.