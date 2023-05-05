توجه عدد من رؤساء وملوك الدول الى المملكة المتحدة اعتبارا من امس للمشاركة في مراسم تتويج تشالز الثالث ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، التي تقام في العاصمة البريطانية لندن.



وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، بمغادرة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، المنامة متوجها إلى بريطانيا، تلبية لدعوة تلقاها من الملك تشالز الثالث للمشاركة في مراسم تتويجه التي تقام في العاصمة البريطانية لندن.



وأوضحت وكالة الأنباء القطرية، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي توجه اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في مراسم تتويج الملك تشالز الثالث ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.



وسيجري أمير قطر خلال الزيارة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يستعرض خلالها العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في المجالات كافة.



وأشارت وكالة الأنباء العمانية، إلى أنه بناء على تكليف من سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، يشارك ذي يزن بن هيثم آل سعيد في مراسم التتويج وحفل الاستقبال المصاحب له في العاصمة البريطانية لندن خلال اليومين المقبلين.



وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، بأن الممثل الخاص للرئيس الصيني شي جين بينغ، سيشارك في المراسم، بناء على دعوة من ملك بريطانيا.



وقال رئيس مكتب السياسة الدولية للرئيس الپولندي مارسين برزيداكز إن الرئيس أندجي دودا وزوجته أغاتا كورنهاوزر دودا سيحضران حفل التتويج. ونقل راديو (پولندا)، عن برزيداكز قوله: إنه من المتوقع أن يحضر الرئيس الپولندي وزوجته الحدث رفيع المستوى، إلى جانب شخصيات بارزة من جميع أرجاء العالم.



وتوجه ولي العهد الياباني فوميهيتو برفقة زوجته الأميرة كيكو إلى بريطانيا، لحضور الحفل.



وذكرت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري الياباني في بيان، حسبما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن هذه أول زيارة رسمية للزوجين لبريطانيا وأول مرة يحضران فيها حفل تتويج ملكي أجنبي.