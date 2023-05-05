شارك طلبة الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) مؤخرا في بطولة الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، حيث تنافسوا في كرة القدم والكرة الطائرة وكرة الصالات والبادل وكرة السلة.



وقد حصل فريق كرة الصالات للسيدات على المركز الأول، حيث أظهر مهارات استثنائية من خلال العمل الجماعي، بعد أن حصل أيضا على المركز الأول في بطولة اتحاد ألعاب القوى الجامعية في الكويت (UAAK)، وقد حقق فريق كرة الصالات للسيدات إنجازا مهما بفوزه بميداليتين ذهبيتين متتاليتين في عام واحد.



كما أتى تفاني الطلاب الرياضيين بثماره، حيث وصلوا إلى النهائيات في 4 رياضات، وحصل على المركز الثاني كل من فريق كرة السلة للسيدات وفريق البادل للرجال.



وأشاد المنسق الرياضي الأول محمد الصالح بالطلبة الرياضيين، مؤكدا أن هذا الجيل من الرياضيين قدم مثالا رائعا لكيفية تمتع الطلبة برحلتهم في الجامعة، حيث يمكنهم إدارة وقتهم لاكتساب أفضل معرفة أكاديمية وتجربة رياضية تثري حياتهم مستقبلا.



وقال إن نجاح الطلاب الرياضيين بالجامعة الأمريكية في الكويت دليل على عملهم الجاد وسعيهم المستمر للنجاح في مختلف الميادين، كما أنه يسلط الضوء على التزام الجامعة بتعزيز تجربة طلابية شاملة تشجع على التميز الأكاديمي والرياضي.