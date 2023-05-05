عبدالعزيز جاسم



أكد مدرب كاظمة الروماني ايلي ستان، أن «البرتقالي» قطع نصف مشوار الحفاظ على لقب كأس الأمير بالفوز على العربي وبلوغ المباراة النهائية، مضيفا أن المهمة لم تكن سهلة أمام فريق يملك الكثير من اللاعبين المميزين والمدعوم بجماهير عريضة وحماس منقطع النظير.



ولفت إلى أن التقدم في الشوط الأول بهدفين أضفى على اللاعبين مزيدا من الارتياح، وهو ما مكن العربي، من العودة وإدراك التعادل، موضحا أنه لا يلوم اللاعبين على تلقي شباكهم هدفين خصوصا أنهم قدموا ما في وسعهم، واستمروا في تركيزهم بعد 4 أشواط، وخوض ركلات جزاء حاسمة.



بدوره، أثنى المدرب المساعد التونسي أنيس الربيعي، على الفريق بعد الأداء والروح القتالية التي ظهروا بها خصوصا مع ضغط المباريات مؤخرا، حيث يخوض اللاعبون مباراة كل 4 أيام في الدوري، ومضيفا أن الفوز يعود إلى القراءة الجيدة للمنافس والمباراة، فضلا عن التغييرات والروح القتالية للاعبين.