أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة، أن الإدارة العامة للطيران المدني وضعت خطة متكاملة لتطوير قطاع خدمات وتجهيزات الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي، وذلك عبر دراسة 3 عقود بقيمة تزيد على 28 مليون دينار، تمهيدا لتوقيعها قريبا.



وفي التفاصيل، قالت المصادر إن «الطيران المدني» استقبل عطاءات 3 ممارسات تتيح لمطار الكويت الدولي التمتع بأرقي نظم الملاحة الجوية والاتصالات المتوافرة، خصوصا مع زيادة أعداد الرحلات والمسافرين عبر المطار وضمان سلامة وكفاءة وانتظام الحركة الجوية والحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات ما يزيد على 15 مليون مسافر سنويا.



وقالت ان العقد الأول خاص بتصميم وتصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل خدمات التدريب والضمان والصيانة والدعم الفني لنظام الإرشاد والتحكم المتطور للحركة السطحية في المطار، وقيمة العقد تصل إلى 12.9 مليون دينار.



أما العقد الثاني فتبلغ قيمته 8.5 ملايين دينار، ويختص بتصميم وتصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل وتقديم خدمات التدريب والضمان والصيانة والدعم الفني لمجموعة تتألف من النظام رقم 1: نظام الإنذار المبكر لقص الرياح (LIWAS)، والنظام رقم2: نظام الكشف عن الاضطرابات الموجهة لمهبط الطائرات مع الاستشارات، والنظام رقم 3: لنظام شبكة رادار الطقس دوبلر مدمجة (CDWRN) في مطار الكويت الدولي وأنحاء البلاد.



أما بخصوص العقد الثالث، فتبلغ قيمته 6.7 ملايين دينار، وهو خاص بتصميم وتصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل وتقديم خدمات التدريب والضمان والصيانة والدعم الفني لنظام المراقبة السطحية (ASOS) ونظام الأرصاد (AMS).