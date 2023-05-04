أعلن النائب السابق عسكر العنزي عدم خوضه الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس 2023.

وقال عسكر"من لا يشكر الناس لا يشكر الله، إلى أبناء الدائرة الرابعة الأوفياء، لقد تشرفت لمرات عديدة بنيل ثقتكم الغالية التي اعتبرها وساما على صدري ومع خالص التقدير لدعواتكم المستمرة لي، وطلبكم بالترشح في انتخابات ٢٠٢٣، إلا أنني أعلن عدم خوضي لها".



وأضاف عسكر" وإذ أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأبناء الكويت وأبناء الدائرة الرابعة وأبناء العمومة وإدارة حملتي الانتخابية،

سأظل دائما في خدمة الجميع، وإنني مسامح لوجه الله تعالى كل من أساء بحقي، ونعتذر عن أي تقصير بدر مني من غير قصد، سائلا الله عز وجل الهداية للجميع، والتوفيق لبلدنا، ودوام الامن والأمان في ظل القيادة الحكيمة

لسمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين".