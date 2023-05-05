فتحت إدارة شؤون الانتخابات أبوابها صباح اليوم الجمعة، لاستقبال الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023.

فيصل الكندري مترشحاً عن الدائرة الخامسة: توجهي مع أهل الكويت ومصلحة الكويت ويدي ستكون بيد كل من يريد أن يعمل على رفع هموم المواطن ويحقق تطلعاته

علي جابر الظفيري يسجل ترشحه عن الدائرة الانتخابية الرابعة لانتخابات مجلس الأمة 2023

أسامة الشاهين يسجل ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2023 عن الدائرة الأولى

د. حمد المطر يترشح عن الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة 2023

مرشح "الثانية" د. حمد المطر: آن الاوان لتحقيق طموحات الشعب الكويتي وأنا على ثقة باصطفاف الشعب الكويتي لاختيار أغلبية نيابية تمثله وتحقق طموحه

خالد مؤنس العتيبي اول المرشحين في اليوم الاول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الامة 2023