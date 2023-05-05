فتحت إدارة شؤون الانتخابات أبوابها صباح اليوم الجمعة، لاستقبال الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023.
- فيصل الكندري مترشحاً عن الدائرة الخامسة: توجهي مع أهل الكويت ومصلحة الكويت ويدي ستكون بيد كل من يريد أن يعمل على رفع هموم المواطن ويحقق تطلعاته
- علي جابر الظفيري يسجل ترشحه عن الدائرة الانتخابية الرابعة لانتخابات مجلس الأمة 2023
- أسامة الشاهين يسجل ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2023 عن الدائرة الأولى
- د. حمد المطر يترشح عن الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة 2023
- مرشح "الثانية" د. حمد المطر: آن الاوان لتحقيق طموحات الشعب الكويتي وأنا على ثقة باصطفاف الشعب الكويتي لاختيار أغلبية نيابية تمثله وتحقق طموحه
- خالد مؤنس العتيبي اول المرشحين في اليوم الاول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الامة 2023
- مرشح الدائرة الخامسة خالد مؤنس العتيبي: المرحلة القادمة هي استكمال لتصحيح المسار وأعتقد أن احمد السعدون سيكون رئيس المجلس بالتزكية في حال وجود الأغلبية