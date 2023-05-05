أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الجمعة عن إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية متوجهة إلى السودان الشقيق تعد الثانية من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء هناك وعلى متنها حمولة 10 أطنان من المواد الطبية.

وقال مدير إدارة الكوارث والطوارئ في الجمعية يوسف المعراج إن تجهيز وإرسال هذه المساعدات يأتيان ضمن حملة (الكويت بجانبكم) وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظهما الله ورعاهما لدعم الأشقاء في السودان وتجسيدا لتضامن الشعب الكويتي مع المنكوبين وحرصا على الإسهام في تخفيف معاناتهم.

وأضاف المعراج أن إرسال هذه الطائرات المحملة بالمواد الطبية العاجلة يأتي نظرا إلى النقص في الأدوية في السودان بسبب الأوضاع التي يمر بها حاليا مؤكدا مواصلة تقديم المعونة العاجلة اللازمة وتلبية المتطلبات الحياتية هناك من الغذاء والدواء.

وثمن دور وزارة الدفاع الكويتية لتسخيرها الطائرات لنقل المساعدات ووزارات الخارجية والصحة والمالية وغيرها على المساهمة في إنجاح هذه المهمة الإنسانية لافتا إلى ضرورة قيام المنظمات الإنسانية باتخاذ اللازم لإيصال أكبر قدر من المساعدات الإغاثية والطبية إلى السودان.

وأشاد بدعم المتبرعين من المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال والقطاع الخاص لحملة الهلال الأحمر تحت شعار (أغيثوا السودان) عبر الموقع الإلكتروني للجمعية.

وكان وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أفاد بأن رحلات الجسر الجوي الكويتي التي انطلقت أولاها صباح أمس الخميس مستمرة لمدة أربعة أيام متتالية بواقع رحلة يوميا تنفيذا للتوجيهات السامية وحرصا من دولة الكويت على الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر بناء على التوجيهات السامية إرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة للسودان الشقيق وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء هناك بالسرعة الممكنة.

وترجمة لذلك شكلت (الخارجية) لجنة تضم في عضويتها بالإضافة إلى الوزارة كلا من وزارات الدفاع والمالية والصحة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي تعنى بتسيير جسر جوي بين الكويت والسودان لتأمين إيصال المساعدات والمعونات الإغاثية والطبية بالسرعة الممكنة.

وانطلقت أولى رحلات الجسر الجوي صباح أمس على أن تستمر الرحلات أربعة أيام متتالية ثم يتم التنسيق مع الجهات المعنية مجددا لاستكمال الجسر الجوي.