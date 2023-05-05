ارتفعت طلبات إعانات البطالة الأميركية بأكبر قدر خلال 6 أسابيع، مما يشير إلى بعض التراجع في سوق العمل التي لا تزال مرنة نسبياً.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن مطالبات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 13000 لتصل إلى 242000 في الأسبوع المنتهي في 29 أبريل. وأفادت "بلومبرغ"، أن هذا الرقم جاء أعلى من متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته للاقتصاديين، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وانخفضت المطالبات المستمرة، والتي تشمل الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بطالة لمدة أسبوع أو أكثر وهي مؤشر جيد على مدى صعوبة العثور على عمل بعد فقدان وظائفهم، إلى 1.81 مليون في الأسبوع المنتهي في 22 أبريل.

ويراقب الاقتصاديون بيانات العمل عن كثب، خاصةً بعد أن قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه أمس رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية 0.25%، في ظل إشارات على أنها قد تكون المرة الأخيرة، إذا ما أظهر التضخم بعض الانخفاض وتباطأت أسواق العمل الأميركية.

بات الفيدرالي الأميركي في موقف يشبه السير على شريط من نار، إذ إنه من جانب يحاول محاربة التضخم الملتهب، وخفضه إلى حدود 2%، بينما تتعارض المصارف الإقليمية الأميركية لأزمة بسبب الزيادات المتتالية لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، فيما باتت الولايات المتحدة على بعد أقل من شهر من نفاد الأموال الفيدرالية حال عدم تمرير سقف الديون عبر الكونغرس.