أعلنت منظمة الأغذية والزراعية التابعة للأمم المتحدة "فاو" ارتفاع أسعار الغذاء العالمية خلال أبريل، في ظل زيادات الأسعار العالمية للسكر واللحوم والأرز.

وبلغت قراءة مؤشر أسعار الغذاء – الذي يتتبع التغيرات في الأسعار الدولية للسلع الغذائية – متوسط 127.2 نقطة في أبريل، بارتفاع 0.6% عن مارس، ليسجل أول ارتفاع خلال عام.

ويعد المؤشر منخفضًا 19.7% عن مستواه المسجل في نفس الشهر من العام الماضي، وأعلى بحوالي 5.2% عن أبريل 2021.

وجاء ذلك الارتفاع مع صعود سعر السكر 17.6% عن مارس ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2011، مع انخفاض توقعات الإنتاج في الهند والصين وتايلاند والاتحاد الأوروبي بسبب الظروف الجوية الجافة.

وارتفعت أسعار اللحوم 1.3% في أبريل، بينما تراجعت أسعار الحبوب 1.7%، والزيوت النباتية 1.3% والألبان 1.7%.