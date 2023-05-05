يتوقع استراتيجيو "جيه بي مورجان تشيس أند كو" تفضيل المستثمرين للذهب وأسهم شركات التكنولوجيا لأنها بمثابة حماية ضد احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة هذا العام.

وحسبما نقلت "بلومبرج"، كتب استراتيجيو البنك في مذكرة: أدت الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة إلى زيادة الطلب على الذهب كبديل لمعدلات الفائدة الحقيقية المنخفضة بالإضافة إلى أنه وسيلة للتحوط ضد سيناريو كارثي.

وأضافوا أن هذه الاتجاه جاذب نسبي لأنه سيكون له جانب سلبي محدود في سيناريو حدوث ركود معتدل في الولايات المتحدة، ولكن سيكون له خطوط كبيرة من فرص الاتجاه الصعودي في حالة حدوث ركود أعمق.

وبالفعل ارتفعت حصة التكنولوجيا في الأسهم العالمية بشكل حاد هذا العام، قرب أعلى مستوياتها المسجلة في 2021، مما يشير إلى أن العالم ككل أصبح أكثر اهتمامًا بذلك القطاع.