منذ ثلاثة أسابيع، تفجر صراع دموي على السلطة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد أن تقاسماها في وقت سابق ضمن عملية مدعومة دوليا للانتقال إلى نظام ديموقراطي.



وللسودان تاريخ مع الحروب الأهلية، واستيلاء العسكريين على السلطة.



وفيما يلي بعض الحلقات الرئيسية للاضطرابات السياسية والصراعات في ثالث أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة.



٭ 1985: أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس جعفر نميري الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1969. وتولى قائد عسكري آخر زمام الأمور ووعد بإجراء انتخابات في غضون عام. وفتحت الانتخابات التي أجريت في 1986 الباب لحكم مدني الذي استمر ثلاث سنوات.



٭ 1989: نظم عمر البشير، وهو أحد جنرالات الجيش، انقلابا وبدأ ثلاثة عقود في السلطة بدعم من ضباط الجيش وبدعم في البداية من السياسي صاحب النفوذ حسن الترابي، قبل ان يتفكك هذا التحالف لاحقا.



٭ 1996: بضغط من الولايات المتحدة، طلبت الحكومة السودانية من أسامة بن لادن زعيم تنظيم «القاعدة» مغادرة السودان في مايو 1998 بعد أن أمضى خمس سنوات في البلاد كضيف رسميا.



٭ 1998: الولايات المتحدة تقصف مصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم. وقال مسؤولون أمريكيون انذاك إنه كان ينتج مكونات أسلحة كيماوية ومملوكا جزئيا لأسامة بن لادن. وقال السودان إنه كان ينتج أدوية فحسب.



٭ 2003: اشتعال صراع في إقليم دارفور بغرب السودان بين متمردين والقوات الحكومية المدعومة من ميليشيا (الجنجويد). وحصد الصراع أرواح نحو 300 ألف شخص وشرد الملايين. واستمر العنف حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام في عام 2020.



واتهمت المحكمة الجنائية الدولية البشير بتدبير إبادة جماعية وغيرها من الفظائع في دارفور.



٭ 2005: توقيع حكومة السودان المتمركزة في الشمال ومتمردي جنوب السودان على اتفاق سلام بعد عقدين من القتال في أطول حرب أهلية في أفريقيا أدت إلى مقتل مليوني شخص. ونص الاتفاق على إجراء استفتاء على انفصال الجنوب. وأعلن جنوب السودان استقلاله في عام 2011.



٭ 2019: الإطاحة بالبشير بعد انتفاضة شعبية. وأعقب ذلك فترة من التوترات المتصاعدة بين الجيش والسياسيين المدنيين حول الانتقال إلى الحكم الديموقراطي.



٭ 2023: بعد احتجاجات ضد الجيش، اندلع قتال في 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه محمد حمدان دقلو المعروف بـ(حميدتي).