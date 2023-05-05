

استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ظهر اليوم دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة وذلك في مقر إقامة سموه بمدينة لندن في المملكة المتحدة.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



حضر اللقاء وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق محمد معرفي وسفير الكويت لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بدر العوضي.