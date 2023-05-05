قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده تخطط لإنشاء «مركز تنسيق ميداني» في سورية بالتعاون مع حكومة دمشق، في وقت تستمر المساعي الروسية والايرانية للتقريب بين الحكومتين السورية والتركية.



تصريحات وزير الدفاع التركي أدلى بها إلى أحد الصحافيين حول اجتماع موسكو الرباعي، وذلك خلال زيارته إلى ولاية قيصري يوم الخميس.



وبحسب موقع (Milliyet) صرح الوزير أكار بأن الاجتماع الذي جرى في موسكو حول الوضع في سورية في ابريل الماضي كان مهما جدا، حيث جرى التوصل إلى تفاهم مشترك في بعض النقاط، وأنهم قد تقربوا بشكل كبير من نقطة التوافق العام كمسودة.



وأشار إلى أنه يتم التخطيط لإنشاء مركز تنسيق ميداني للأنشطة في سورية: «لدينا فكرة لتعزيز الثقة المتبادلة واتخاذ الإجراءات والتنسيق الميداني للأنشطة الموجودة هناك على الفور بدلا من انتظار اجتماع الوزراء فقط. نأمل في تنفيذ هذه الخطة في الأيام المقبلة».

وتوقع الوزير أن تسبب هذه الديبلوماسية العسكرية التي ستبدأ في الميدان اضطرابا لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة ذراع حزب العمال الكردستاني في سورية، والمصنفة على لوائح الإرهاب التركية.



وفي الـ25 من شهر ابريل الفائت، عقد اجتماعي رباعي في موسكو بحضور وزراء الدفاع: التركي خلوصي أكار، والروسي سيرغي شويغو، والإيراني محمد رضا أشتيان، ووزير الدفاع السوري علي محمود عباس، كما شارك فيه أيضا رؤساء استخبارات الأطراف الأربعة.



ويأتي الاجتماع استمرارا للمحادثات التي جرت بين الأطراف الأربعة في موسكو، يوم الـ28 من شهر يناير الماضي.