اختتم الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي زيارة استمرت ليومين الى دمشق، بتأكيده ونظيره السوري بشار الأسد على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وتعزيز التعاون.



وغادر رئيسي دمشق مع الوفد الوزاري المرافق قرابة منتصف ليل الخميس الجمعة وكان في وداعه على أرض المطار نظيره السوري، وفق ما ذكرت الرئاسة الإيرانية.



وأجرى الرئيسان قبل ذلك جلسة مباحثات ليلية، أكدا خلالها «استمرار التنسيق والتشاور في مختلف المجالات»، وفق الرئاسة السورية.



وفي بيان مشترك في ختام الزيارة، أعرب الجانبان عن استعدادهما «لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية»، وأكدا على «التعاون القائم بينهما في ما يتعلق بإعادة إعمار» سورية.



وأجرى الرئيسان، وفق البيان، «مباحثات معمقة ركزت على سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية على أساس العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين».



وبحسب البيان الختامي ادان الجانبان «بشدة الممارسات الأميركية في سرقة الموارد الطبيعية» لسورية مطالبين بموقف حاسم من المجتمع الدولي لوقف هذه الأعمال.



و قال الرئيس الإيراني إن زيارته إلى سورية شكلت «نقطة تحول» في تحسين العلاقات الثنائية في السياسة والاقتصاد والتجارة والأمن.



وأضاف رئيسي في تصريحات للصحافيين فور عودته إلى طهران أن الزيارة كانت مهمة للجانبين والمنطقة.



وأشار رئيسي إلى أن إيران تثمن مقاومة حكومة دمشق لما وصفها بـ«الهجمات الشديدة»، مشيرا الى الدعم الذي قدمته بلاده لها.



وأوضح أن الجانبين قادران على تعزيز التعاون في العلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى أنهما وقعا 15 وثيقة تعاون في مجالات إنتاج وتوزيع الطاقة، وإنشاء بنوك وشركات تأمين مشتركة، وخفض التعريفات التجارية، وتعزيز النقل بين إيران والعراق وسورية، وتحقيق التعافي لقطاعات الزراعة والصناعة.



وأكد رئيسي خلال مشاركته في منتدى لرجال أعمال الخميس أن زيارته «ستشكل نقطة تحول في العلاقات الإيرانية السورية، وسيكون لها تأثيرها على المنطقة والعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين».



وأوردت الرئاسة السورية الجمعة أن الرئيسين ناقشا «الخطوات الاقتصادية التي سيتم العمل فيها خلال المرحلة المقبلة في مجال محطات الكهرباء والطاقة والسياحة والمشاريع الاستثمارية المشتركة، وتسريع الإجراءات الثنائية المطلوبة لتأسيس مصرف مشترك بهدف تسهيل التبادل التجاري».