قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني إن سورية ستتمكن قريبا من العودة إلى جامعة الدول العربية، لكن هناك العديد من التحديات التي تنتظرها في حل الصراع المستمر منذ أكثر من عقد في البلاد.



وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سورية في عام 2011 بسبب حملة القمع العنيفة ضد المتظاهرين التي تطورت إلى حرب طاحنة.

وقال الصفدي إن سورية لديها ما يكفي من الأصوات بين أعضاء الجامعة البالغ عددهم 22 لاستعادة مقعدها.



وأضاف في تصريحات لمحطة سي.إن.إن «العودة إلى الجامعة ستحدث. سيكون ذلك مهما من الناحية الرمزية ولكن... هذه مجرد بداية متواضعة جدا لعملية ستكون طويلة جدا وصعبة وتنطوي على تحديات نظرا لتعقيدات الأزمة بعد 12 عاما من الصراع».



وصرح متحدث باسم جامعة الدول العربية الخميس إن الوزراء العرب سيجتمعون في القاهرة يوم الأحد لبحث الوضع في سورية وسط مسعى إقليمي لتطبيع العلاقات مع دمشق.



والتقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في اجتماع عقد في عمان يوم الاثنين للمرة الأولى بوزراء عرب في إطار مبادرة أردنية لحث دمشق على التفاوض بشأن خطة سلام.



وتصوغ المبادرة خارطة طريق لإنهاء الصراع تشمل معالجة قضايا اللاجئين والمعتقلين المفقودين وتهريب المخدرات والجماعات الإيرانية المسلحة في سورية.



وقال الصفدي إن استعداد سورية لإحراز تقدم حقيقي في حل الصراع سيساعدها في الفوز بالدعم العربي الحاسم للضغط من أجل إنهاء العقوبات الغربية في نهاية المطاف والتي تشكل عقبة رئيسية أمام بدء جهود إعادة إعمار كبيرة.