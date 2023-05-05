

بيروت ـ أحمد منصور



قال عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله «اننا نريد رئيسا من نسيج الشوف الواحد، نسيج العيش، حيث نجلس جميعا من مشارب سياسية مختلفة، لكي ننهض بهذه المنطقة، ورئيسا يستطيع النهوض بالبلد ويطمئن الجميع، ولا يستفز أحدا».



وقال عبدالله خلال احتفال برعاية وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، خلال اطلاق منتج جديد من حجارة الأسمنت في مصنع معمل سبلين في قضاء الشوف: «نريد رئيسا صلبا كالحجر الذي ينتجه معمل سبلين، ولديه المناعة في الداخل والخارح، لأنه للأسف فإن الارتهان للخارج افقدنا كل مناعة، لذلك نريد رئيسا يستطيع أن يقاوم كل الهزات الخارجية والداخلية والرطوبة والارتهان، وحسابات الآخرين وكل التفاصيل التي تصب سلبياتها دائما في لبنان».



وأضاف «أنه حلم كمال جنبلاط، هذا هو حلم كمال جنبلاط بأن يرى الازدهار والعمران في هذه المنطقة التي أحبها وسكن فيها على هذه التلة القريبة واستكمل المسيرة وليد جنبلاط بمساعدة رفاقه لكي يتمكن هذا المعمل وهذه المؤسسة من أن تكون ضمن المواصفات العالمية، وهذا ليس غريبا على الحزب التقدمي الاشتراكي، لأننا نؤمن باقتصاد منتج ليس فقط بالشعار، ونحن سنستمر في هذه المعركة، لأن الريعية أثبتت فشلها في لبنان والدول القريبة والبعيدة سبقتنا بأشواط، لا مناص ولا خيار أمامنا سوى أن نبني وننتج في الصناعة والزراعة وكل القطاعات، ولا ينقصنا كفاءات ولا إمكانات، فنحن نصدر لكل العالم».



وتابع عبدالله: هناك بعض الإعلام، وبعض الأصوات التي تحاول دائما التصويب على وليد جنبلاط، وتعتقد أن هذه نقطة ضعف في سبلين، نقول لهم أن هذه نقطة قوتنا هنا، ولن تردعنا، لا الاصوات المشوهة، ولا الأصوات التي تحاول تغيير الحقيقة.