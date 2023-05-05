انتقدت الهند تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الباكستاني خلال زيارة الى أراضيها هي الأولى يجريها مسؤول رفيع من إسلام آباد الى الخصم الإقليمي الأبرز لبلاده منذ عام 2016.



ووصل وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري الخميس الى ولاية غوا الساحلية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون إلى جانب نظيريه الصيني والروسي.



ودعا بوتو زرداري الجمعة في كلمته خلال المؤتمر الدول الأعضاء في المنظمة الى الامتناع عن «استخدام الإرهاب كسلاح من أجل تسجيل النقاط الديبلوماسية».



وأثار تصريح الوزير الباكستاني انتقاد نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار الذي اعتبر أن «مصداقية باكستان تستنفد أسرع بكثير من احتياطاتها المالية»، غامزا من قناة الأزمة الاقتصادية التي تعانيها إسلام آباد.



ورأى الوزير الهندي أن تصريح بوتو زرداري «يعكس ذهنية» باكستان.



وعلقت باكستان العلاقات التجارية والديبلوماسية مع الهند في 2019 عندما فرضت نيودلهي حكما مباشرا على الشطر الخاضع لسيطرتها من كشمير ذي الغالبية المسلمة، وطبقت إجراءات أمنية صارمة.



وسحب البلدان كبار ديبلوماسييهما فيما تم طرد أو سحب العديد من الموظفين القنصليين في إجراءات متبادلة.



وتعود آخر زيارة لمسؤول باكستاني كبير إلى الهند لعام 2016 عندما توجه سرتاج عزيز، بصفته آنذاك مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، إلى نيودلهي.