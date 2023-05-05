قررت منظمة الصحة العالمية أن جائحة ڤيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لم تعد تمثل حالة طوارئ صحية دولية.



وأعلن رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في جنيڤ الجمعة، رفع أعلى مستوى من التأهب يمكن فرضه في حالة وجود تهديد، والذي كان ساريا منذ أكثر من ثلاث سنوات.



وقال غيبريسوس إن الجائحة اتبعت اتجاها تنازليا خلال العام الماضي، في إشارة إلى زيادة المناعة عبر التطعيم والإصابة بالعدوى، مشيرا إلى أن هذا الإعلان ليس له أي تأثير ملموس لأن كل دولة تقرر بنفسها تدابير الحماية التي تفرضها.



وأكد أن ڤيروس كورونا لم يتعرض للهزيمة، وأنه يواصل انتشاره في أنحاء العالم، وأنه خطير ولايزال بإمكانه تطوير متحوراته الخطيرة في أي وقت.



ومع ذلك، اتبعت منظمة الصحة العالمية توصية لجنة مستقلة من الخبراء لاقتناعها بأن العالم لديه أدوات جيدة لحماية البشر من الفيروس.



وتشمل هذه الأدوات إضافة إلى اللقاحات والأدوية، الإجراءات الوقائية مثل ارتداء أقنعة الوجه(الكمامات) أو الحفاظ على التباعد الاجتماعي في الأماكن الداخلية المزدحمة وسيئة التهوية.