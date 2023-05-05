تسعد منصة الفن المعاصر باستضافة الفنانة اليونانية ألكساندرا جرافاس، التي ستقيم حفلا غنائيا بعنوان "أنغام من أرجاء العالم" في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي يوم الأربعاء 24 مايو 2023، بالتعاون مع السفارة اليونانية في دولة الكويت وتحت رعاية سعادة السفير اليوناني لدى دولة الكويت كوناستينوس بيبيرجوس.

سبق للفنانة اليونانية أداء عدد من أغنياتها في شهر فبراير الماضي، خلال افتتاح معرض الإسكندر الأكبر جسر بين الحضارات، للفنان اليوناني – النمساوي فارلاميس، الذي أقيم في منصة الفن المعاصر بحضور عدد من الوزراء والسفراء والأكاديميين.

حققت المغنية اليونانية شهرة واسعة على مستوى العالم حيث قدمت عروضا عالمية في المسارح الكبرى لكل من ألمانيا، بريطانيا، بلجيكا، النمسا، والسويد وهولندا واليونان وقبرص والمجر واليونان وتركيا وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمجر واليابان والبرازيل وتشيلي والمكسيك والصين، بالإضافة إلى لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

فقد أثارت خامة صوت الفنانة المميزة إعجاب الجماهير، والنقاد والمتخصصين على السواء، والذين عبروا عن حماسهم ومشاعرهم الفياضة لأدائها الفني المميز.

وتقبع اليونان دائما في قلبها حيث تخصص دائما جزءا من برنامج حفلاتها الموسيقية حول العالم لمؤلفات موسيقية يونانية فقد شاركت إلى جانب الملحن الكبير ميكيس ثيودوراكيس، مؤلف موسيقى فيلم زروبا الشهيرة، في حفلاته الموسيقية في كل من ألمانيا وإنجلترا. وكان أهم ما يميز تعاونهما هو تسجيل الأغنية السمفونية Raven في شعر يورغوس سيفريس، والتي تم إصدارها في سي دي.

كما تعاونت مع كبار الموسيقيين من مثل ميميس بليساس Mimis Plessas، جورج تسنتاكيس George Tsontakis، يونوسوك ياماموتو Jonnusuke Yammamoto، ديموثينيس ستافينيدس Demothenes Stephanides، فرانسيس جيمس براونFrancis James Brown ، دانتي بورسيتو Dante Borsettoوغيرهم.

وهي مغرمة بالتراث الحضاري الموسيقي والشعري اليوناني، إذ تنتمي إلى جيل المطربين اليونانيين المعاصرين، الذين نجحوا في مزج تقاليد الغناء الموسيقي الغربي مع جذورهم الموسيقية اليونانية، وهو ما فعلته جرافاس ببراعة، ولذلك فليس غريبا أن تغدو "سفيرة الثقافة" لبلادها اليونان.

كما أصدرت ألبوما غنائيا بعنوان Latin CD Songbooks/ El Amor Se Vida ، في العام 2021. وقد حقق الألبوم نجاحا كبيرا في المكسيك، حيث حصل على جائزة أفضل سي دي من مؤسسة La Razon.

حصلت الفنانة ذات الصوت المميز والأداء الذي يثير إعجاب الجمهور باستمرار، على عدد من الجوائز العالمية، بينها جائزة اليونسكو (بيرابوس كي نيسون) لمساهمتها في مجال الفن، في العام 2017، وجائزة اتحاد الفنانين والموسيقيين اليونانيين في عام 2019، كما تم منحها جائزة مؤسسة (فونداسيون كونكامين) بالمكسيك في العام 2020. وفي العام 2022 تسلمت مفتاح شيمالهوكان في المكسيك. كما حصلت على جائزة مهرجان بوليرو الدولي في المكسيك عن مجمل أعمالها عام 2022.

ومنحتها الجمعية اليونانية في النمسا جائزة تقديرا لمسيرتها الدولية في الفن، وكذلك من في اليونان من قبل T.A.S.E.H عن مجمل أعمالها الفنية.

تتمتع جرافاس بصوت قوي وبإمكانيات لتلوينه بالمشاعر العاطفية التي تترجم بها معاني الكلمات التي تتغنى بها، وتوصف أنها تغني من صميم قلبها ولذلك تصل أغنياتها بقلوب المستمعين فورا، وهو ما أشارت له صحف بريطانية عديدة عقب أدائها حفلات أوبرالية، كما أشاد الكثير من الموسيقيين العالميين الذين تعاملت معهم بإمكانيات صوتها في نقل الإحساس الموسيقي وتلوين اللحن بالمعاني.