أظهر تقرير أميركي أنه تم اكتشاف إشارات بشأن نشاط جديد في موقع التجارب النووية في بونغكيه-ري في كوريا الشمالية.



وقال التقرير الذي نشره موقع تابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي (CSIS) وبثته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية

«يونهاب» الجمعة «إنه شوهد نشاط جديد في النفق رقم 4 في موقع التجارب النووية في بونغكيه-ري في صور التقطت بالأقمار الصناعية الحديثة في يوم 21 أبريل الفائت».



وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من بناء الطريق المؤدي إلى البوابة المنهارة للنفق رقم 4، وتم بناء مبنيين صغيرين مؤخرا أمام تلك البوابة.



وأضاف: أنه على الرغم من أن النشاط الذي تمت ملاحظته مؤخرا ليس مؤشرا قويا على إجراء اختبار وشيك، إلا أن التجربة النووية السابعة التي طال انتظارها ستجري بالتأكيد في موقع التجارب النووية في بونغكيه-ري.



ولايزال من غير الواضح ما إذا كان هذا النشاط الجديد في النفق رقم 4 مصمما لتوسيع قدرات كوريا الشمالية على القيام بالتجارب النووية إلى ما بعد النفق رقم 3 أو مجرد جزء من خطة خداع استراتيجية.



وقال التقرير الاميركي إن صور الأقمار الصناعية تظهر أشياء يفترض أنها مصرف مياه وأسلاك في النفق رقم 3، لكن لا يشير ذلك بالضرورة إلى أي اختبار وشيك، لافتا الى انه لا يوجد نشاط في النفقين الأول والثاني.