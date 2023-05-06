التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قصر باكنغهام مساء اليوم الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة، حيث نقل سموه تهاني صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى الملك تشالز الثالث بمناسبة تتويجه ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، مستذكرا سموه مكانة المملكة المتحدة الخاصة لدى دولة الكويت قيادة وشعبا، كما عبر سموه عن صادق تهانيه بهذه المناسبة، مؤكدا على الدور الرائد لجلالته في توطيد العلاقات الممتدة والخاصة بين البلدين والشعبين الصديقين.

هذا، وقد عبر الملك تشالز الثالث، عن خالص شكره لسموه على صادق المشاعر وامتنانه لحضور سموه لتقديم التهاني مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.

وقد رافق سموه إلى قصر باكنغهام وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله.