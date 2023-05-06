أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم السبت، عن إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية متوجهة إلى السودان الشقيق وهي الثالثة ضمن الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء هناك وعلى متنها حمولة 10 أطنان من المواد الغذائية.

وعبّر مدير إدارة الكوارث والطوارئ في الجمعية يوسف المعراج في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، عن الأمل بأن تسهم هذه المساعدات في التخفيف من معاناة الشعب السوداني مؤكدا ان الجمعية سوف تكثف جهودها في تقديم المساعدة والعون للمتضررين هناك.

وذكر المعراج أن رحلة الاغاثة (الكويت بجانبكم) تمثل جزءا من عدة عمليات لنقل المواد الغذائية والمواد الطبية الى الشعب السوداني موضحا أن الجمعية أعدت خطة إغاثة عاجلة بدأت بالتنسيق مع الهلال الاحمر السوداني لتوزيع تلك المساعدات الاغاثية.

وقال إن الوضع الذي يمر به الأشقاء في السودان يتطلب تدخلا فوريا من المنظمات الانسانية لاغاثتهم مؤكدا أن الجمعية قامت وستقوم بكثير من المبادرات والجهود لدعم المتضررين السودانيين.

وأعرب عن الشكر والتقدير لوزارات الدفاع لتسخير طائراتها والخارجية والمالية والصحة على المساهمة في إنجاح المهمة الإنسانية.

وكان وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أفاد بأن رحلات الجسر الجوي الكويتي التي انطلقت أولاها يوم الخميس الماضي مستمرة لمدة أربعة أيام متتالية بواقع رحلة يوميا تنفيذا للتوجيهات السامية وحرصا من دولة الكويت على الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة.

وقرر مجلس الوزراء بناء على التوجيهات السامية إرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة للسودان الشقيق وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية بالسرعة الممكنة.