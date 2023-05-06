بدر السهيل

تقدم 31 مرشحا اليوم السبت إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم الثاني من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 17 المقرر عقدها في السادس من يونيو 2023 من سبتمبر المقبل، ليبلغ إجمالي المرشحين في أول يومين من فتح باب الترشيح 61 مرشحاً في جميع الدوائر، منهم 60 مرشحاً من الذكور، فيما ترشحت سيدة واحدةوتقدم اليوم 5 مرشحين في الدائرة الأولى و9 مرشحين في الدائرة الثانية ومرشح واحد في الثالثة و6 مرشحين في الدائرة الرابعة، وتقدم 10 مرشحين في الدائرة الخامسة.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم الثاني النواب السابقون، صالح عاشور وخليل الصالح وناصر الدوسري وحسين الحريت وماجد المطيري وفايز الجمهور ومبارك الحجرف واحمد مطيع وجابر المحيلبي وفرز الديحاني وعضوا المجلس المبطل 2022 شعيب شعبان وسعود العصفور.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من صباح أمس الجمعة باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 17 (أمة 2023) ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 14 مايو الجاري.