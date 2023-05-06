تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في أكبر احتفال رسمي تشهده البلاد منذ 70 عاما وضمن مراسم تتسم بالأبهة والفخامة ويعود تاريخها إلى ألف عام

ملك بريطانيا يرتدي تاج الملك إدوارد ويتسلم الرموز الملكية في ذروة مراسم تنصيبه

ملك بريطانيا يتقلد السيف ويتسلم الصولجان ضمن مراسم التتويج

ملك بريطانيا يؤدي القسم: سأحافظ على التشريعات بأفضل ما في وسعي وفقاً للقانون

تشارلز وكاميلا يصلان إلى كنيسة وستمنستر

موكب ملك بريطانيا ينطلق من قصر باكنغهام الى كنيسة ويستمنستر لبدء مراسم التتويج الدينية

أدى ملك بريطانيا تشالز الثالث قسم التتويج في كنيسة ويستمنستر آبي، ضمن المراسم التاريخية الفخمة التي تشهدها بريطانيا لأول مرة منذ 70 عاما.

وبعد تعريفه للرعية وتوقيعه القسم وفقا للبروتوكول، تعهد الملك بـ «الحفاظ على التشريعات بأفضل ما في وسعي وفقا للقانون». وظهر الملك الجديد جالسا على كرسي التتويج الذي يعود للملك ادوارد قبل 7 قرون مضت، ثم أدى اليمين واضعا يده على نسخة من الإنجيل، قبل أن يتم مسحه بالزيت المقدس المستقدم خصيصا من القدس، ثم ارتدائه تاج الملك إدوارد، الرمز المقدس لسلطة العرش المصنوع من الذهب الخالص ويستخدم لمرة واحد خلال الحكم ولمدة ساعة واحدة على وقع صيحات «ليحفظ الله الملك».



وكان الملك تشالز والملكة القرينة كاميلا وصلا الى الكنيسة مستقلين عربة «اليوبيل الماسي» ضمن موكب مهيب رافقهما من قصر باكنغهام الى كنيسة ويستمنستر آبي التي تشهد هذه المراسم الانغليكانية المتبعة منذ نحو ألف عام وترأسها كبير أساقفة كانتربري. وتجري المراسم وسط إجراءات أمنية مشددة واستنفار لآلاف من رجال الأمن.





بدأت مراسم التتويج الديني للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا اليوم السبت، في كنيسة ويستمنستر في لندن بحضور حوالى 2300 مدعو.

وبعد موكب رافق العربة التي أقلتهما تحت المطر من قصر باكنغهام، عبر الملك وزوجته بلباسهما الملكي، باب الكنيسة لتبدأ مراسم أنغليكانية لتتويجهما من قبل كبير أساقفة كانتربري.

كانت استعدت بريطانيا اليوم السبت، لتتويج ملكها الجديد الملك تشارلز الثالث في حدث لم تشهده البلاد منذ احتفالات تتويج والدته الملكة الراحلة اليزابيث الثانية عام 1953.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك المراسم التي ستجرى في وقت لاحق اليوم السبت لتتويج الملك تشارلز الثالث رسميا ملكا لبريطانيا بأنها ستكون لحظة فخر وطنية استثنائية.

وأضاف سوناك في بيان "معا مع الأصدقاء من مختلف دول الكومونولث وغيرها سنحتفل بنظامنا الملكي المستمر بطبيعته وثباته وتفانيه في العمل وخدمته للآخرين".

واعتبر ان المواكب الملكية وعراقة المباني والاحتفالات في الشوارع كلها بمثابة "تعبير عن تاريخنا وثقافتنا وتقاليدنا وتظاهرة مشرقة لسمة الحداثة التي يتمتع بها بلدنا" مضيفا ان "مراسم التتويج المتميزة تعلن ولادة عهد جديد".

وقال إن عهد الملك تشارلز الثالث الذي يطلق عليه (كاروليان أيدج) سيتسم بمساعدة الافراد بعضهم البعض في مختلف أنحاء البلاد.

وتابع "لنحتفل.. بفخر بما نحن عليه ولننظر للمستقبل بأمل وتفاؤل ولنصنع ذكريات جديدة نستطيع أن نخبر بها أحفادنا".

وفي تلك الأثناء غصت كبرى شوارع لندن ولاسيما القريبة من قصر (باكينغهام) مثل (ذي مال) و (كونستتوشن هيل) بمئات الالاف من المحتفلين الذين اصطفوا على جنبات الطرق والممرات في انتظار بداية مراسم التتويج التاريخية.

وقضى معظم هؤلاء ليلة بيضاء في امكانهم بينما خيم آخرون في الحدائق العامة منذ يوم امس لقدومهم من مقاطعات وبلدات بعيدة من شمال انجلترا وحتى اسكتلندا وايرلندا الشمالية وويلز على امل الظفر بموقع في الصف الامامي والاقرب الى بوابة القصر الرئيسية.

وسيكون الحاضرون امام فرصة لمشاهدة اكبر عرض عسكري تشهده البلاد منذ سبعين عاما حينما ينطلق الموكب الملكي نحو (دير ويستمنستر) القريب لتتويج الملك تشارلز الثالث رسميا ملكا على المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار.

وخلف كل ذلك تعمل شرطة (لندن ميتروبوليتن) على لتأمين هذا الحدث الكبير الذي يحضره زعماء العالم وكبار الشخصيات الدولية حيث تم تسخير اكثر من 29 الف من رجال الامن بالزي الرسمي الاسود والذين انتشروا على مسافات قريبة جدا من الجمهور وفي كل نقطة يمر عبرها الموكب الملكي.

وعلى المستوى الاعلامي سخرت وسائل الاعلام البريطانية على اختلاف مشاربها بثا متواصلا عن المناسبة وتقاليدها ونبذة عن تاريخ الملك تشارلز منذ ميلاده وحتى خلافته لوالدته الراحلة الملكة اليزابيث الثانية التي توفيت في سبتمبر الماضي عن عمر ناهز 96 عاما.

وكان الملك تشارلز الثالث أقام امس الجمعة بقصر (باكينغهام) حفل استقبال خاص على شرف المدعوين من قادة الدول وكبار الشخصيات الرسمية من مختلف دول العالم وذلك بحضور ممثل حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله.

ومن المقرر أن تقام اليوم السبت المراسم الرسمية لتتويج الملك تشارلز الثالث ليكون أول ملك بريطاني منذ عام 1953 والخامس فقط منذ 1838.

وأصبح تشارلز الملك الجديد لبريطانيا في عمر 74 عاما فور إعلان وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر الماضي وذلك بعد أن ظل لنحو 64 عاما وريثا للعرش حيث تم تنصيبه رسميا وليا للعهد في يوليو من عام 1958.