محمد الجلاهمة



قامت الإدارة العامة للجمارك بتسليم عدد 30 حاوية بحجم 20 قدما وعدد 3 حاويات 40 قدما تحتوي على مشتقات بترولية «ديزل» إلى شركة البترول الوطنية الكويتية، وذلك بعد أن تم ضبطها من قبل مفتشي الجمارك بإدارة جمارك الموانئ الشمالية وجزيرة فيلكا قبل أن يتم تهريبها خارج البلاد، حيث كانت تلك الحاويات متوجهة إلى موانئ إحدى الدول الخليجية. ‫



هذا، وتم تسليم المواد المضبوطة والتي كانت بداخل «خزانات» بعد التأكد من انها مادة الديزل الممنوع تصديرها وقد تم التعامل معها وفق أعلى معايير الامن والسلامة حيث تم تفريغها في صهاريج تابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية وكان ذلك بالتنسيق وتعاون مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية ورجال قوة الاطفاء العام ‫ ‬وتوجه مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد بالشكر إلى رجال الإدارة العامة للجمارك للجهود التي بذلت في هذا الأمر، كما شكر مؤسسة البترول الكويتية لما لها من دور في توجيه وتسهيل الإجراءات والمعنين بشركة البترول الوطنية الكويتية ورجال قوة الاطفاء العامة على جهودهم وتعاونهم السريع مع الإدارة العامة للجمارك.