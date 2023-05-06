أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش اليوم السبت، التحاق 600 من مجتازي الاختبارات والفحوصات الطبية لدورتي ضباط الصف والأفراد يوم غد الأحد.

وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي، ان معهد تدريب ضباط الصف والأفراد التابع لهيئة التعليم العسكري يستقبل غدا المتقدمين تنفيذا لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح.

واوضحت أن هدف تلك التوجيهات إفساح المجال أمام الشباب الكويتي للالتحاق بصفوف القوات المسلحة وتقديم كافة أشكال الدعم والتشجيع والمساندة له لخدمة وطنه من مختلف المواقع والتخصصات.

وأكدت ان باب التسجيل سوف يستمر مفتوحا طوال العام ولن يقيد بفترات محددة كما سيتم اعتماد قبول المتقدمين لهذه الدورات فور استيفائهم للشروط واجتيازهم للاختبارات والفحوصات الطبية المقررة.

يذكر أن رئاسة الأركان العامة للجيش قامت في شهر مارس الماضي بقبول 277 متقدما مجتازا للاختبارات والفحوصات الطبية تلاها قبول 400 في شهر ابريل كما تم رفع سقف أعداد المقبولين في الدفعة الحالية من 350 إلى 600 بهدف تسريع وتيرة القبول والالتحاق.