صدر مرسوم بشأن الحلول والإنابات الوزارية في الحكومة، وجاء في المرسوم:

مادة أولى



يحل نواب رئيس مجلس الوزراء حسب ترتيب كل منهم في مرسوم تشكيل الوزارة، بالاضافة الى عمله، محل رئيس مجلس الوزراء أثناء غيابه.



مادة ثانية



يتولى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء التالي بيانهم القيام بأعمال من يتغيب منهم على النحو التالي:



1 - يقوم وزير الخارجية بأعمال وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة أثناء غيابه.



2 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأعمال وزير الخارجية أثناء غيابه.



3 - يقوم وزير الخارجية بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أثناء غيابه.



4 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بأعمال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أثناء غيابه.



5 - يقوم وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بأعمال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أثناء غيابه.



6 - يقوم وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات بأعمال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية أثناء غيابه.



7 - يقوم وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بأعمال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات أثناء غيابه.



8 - يقوم وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بأعمال وزير الصحة أثناء غيابه.



9 - يقوم وزير الصحة بأعمال وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب أثناء غيابه.



10 - يقوم وزير الأشغال العامة بأعمال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة أثناء غيابه.



11 - يقوم وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة بأعمال وزير الاشغال العامة أثناء غيابه.



12 - يقوم وزير التربية ووزير التعليم العالي بأعمال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان أثناء غيابه.



13 - يقوم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الاسكان بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي أثناء غيابه.



14 - يقوم وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بأعمال وزير التجارة والصناعة أثناء غيابه.



مادة ثالثة



على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويبلغ الى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.