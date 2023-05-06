صدرت 3 مراسيم بتشكيل مجالس «الخدمة المدنية» و«الأعلى للبترول» و«الأعلى للتخصيص».

ونص المرسوم الأول على:



مادة أولى



يُشكل مجلس الخدمة المدنية، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:



1 - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.



2 - وزير الدولة لشؤون البلدية.



3 - وزير الإعلام.



4 - وزير الصحة.



5 - وزير الأشغال العامة.



6 - وزير التربية.



7 - وزير المالية.



ونص المرسوم الثاني على تشكيل المجلس الأعلى للبترول، وجاء فيه:



مادة أولى



يُشكل المجلس الأعلى للبترول المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم الصادر بإنشاء المجلس الاعلى للبترول المشار اليه، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:



1 - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.



2 - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط.



3 - وزير الخارجية.



4 - وزير التجارة والصناعة.



5 - وزير المالية.



6 - محافظ بنك الكويت المركزي.



فيما تضمن المرسوم الثالث على تشكيل المجلس الأعلى للتخصيص كالآتي:



مادة أولى



يشكل المجلس الاعلى للتخصيص، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:



1 - وزير الدولة لشؤون الاتصالات.



2 - وزير العدل.



3 - وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



4 - وزير التجارة والصناعة.



5 - وزير المالية.



مادة ثانية



على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.