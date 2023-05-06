قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية، إن العرض الجوي بطائرات عسكرية للاحتفال بتتويج الملك تشالز تم تقليصه بسبب الأحوال الجوية، فمع انخفاض السحب وهطول أمطار فوق قصر باكنغهام أجريت على العرض الجوي تغييرات عليه ليكون بطائرات هيليكوبتر وفريق السهام الحمر للاستعراض الجوي التابع لسلاح الجو الملكي.

وقد شاهد الملك تشالز والملكة كاميلا، وهما يرتديان التاجين الملكيين من شرفة القصر برفقة أفراد العائلة المالكة، استعراض المروحيات البريطانية والطائرات النفاثة التي أطلقت أدخنة بلون العلم البريطاني الذي شاهده أيضا عشرات الآلاف من الجمهور تحت المطر.