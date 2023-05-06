بحفظ الله ورعايته غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر اليوم المملكة المتحدة الصديقة وذلك بعد حضور سموه حفظه الله مراسم تتويج صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.



وقد كان في وداع سموه حفظه الله معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وسفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بدر محمد العوضي.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.