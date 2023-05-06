بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله باسمه وباسم الشعب الكويتي عن خالص التهاني بمناسبة تتويج جلالته ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.



مشيدا سموه رعاه الله بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط دولة الكويت بالمملكة المتحدة الصديقة ومؤكدا سموه رعاه الله على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر الصداقة بينهما والارتقاء بأطر التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما متمنيا سموه حفظه الله لجلالته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.