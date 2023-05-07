ولد في 2 يناير 1938، وهو عالم جيولوجي مصري ـ أميركي، وهو صاحب البحث والمتابعة بفكرة وجود نهر قديم تدفق عبر صحراء العرب من خلال تقديم الدليل عليها بقواعد بيانات تصوير الأقمار الاصطناعية، خاصة من الصور الملتقطة بالرادار، ومن ثم درس الباز هذه الصور التي ربطت بين نهري دجلة والفرات، ولاحظ وجود بقايا نهر عبر شمال شبه الجزيرة العربية من الغرب الى الشرق، حيث كان مرئيا تحت الرمال بفضل القدرة على اختراق الأرض التي أتاحتها تكنولوجيا الرادار، فأطلق عليها الباز اسم نهر الكويت.



وفي عام 2019 أطلق على كويكب 7371 اسم الباز تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة.

عبدالله الرشيد



مبادئ تدريس العلوم ـ كلية التربية