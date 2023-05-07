«لا يوجد شيء في الحياة يخشى منه، هناك ما نجهله، علينا أن نفهم أكثر حتى يقل خوفنا»، كانت هذه أشهر أقوال ماري سكوودوفسكا التي كانت امرأة طموحة ولديها حب للعلم وأهداف تسعى لتحقيقها.



ولدت ماري كوري سكوودوفسكا في وارسو بپولندا في 7 نوفمبر 1867، كانت الأصغر بين إخوتها وكان والداها مدرسين، فأبوها كان أستاذا للرياضيات والفيزياء، ولذلك أثر عليها فقد نبغت وتميزت بذكائها في المدرسة.



تفوقت ماري في دراستها الثانوية، لكنها لم تتمكن من دخول جامعة وارسو التي كانت مخصصة للذكور فقط، لذلك تابعت تعليمها وانضمت إلى جامعة سرية غير رسمية في وارسو كانت تدعى «الجامعة العائمة»، لطالما حلمت ماري وأختها برونيا بالسفر للحصول على شهادة جامعية رسمية، إلا أن ضيق الحال قد منعهما من دفع تكاليف ونفقات الجامعة حينها بسبب وفاة والدهما، لكن إصرار الفتاتين على التعلم دفعهما لعقد اتفاق يقضي بأن تقوم ماري بالعمل وكسب المال لتنفق على أختها أثناء دراستها للطب، ومن ثم تقوم أختها برونيا بالعمل لتساند ماري أثناء الدراسة.



وبناء على ذلك الاتفاق، عملت ماري لمدة خمس سنوات كمدرسة ومربية في المنازل حتى تمكنت في عام 1891 من السفر إلى باريس والالتحاق بصفوف جامعة السوربون، وانكبت ماري على الدراسة بكليتها، وفي عام 1893 حصلت ماري على شهادة الماجستير في الفيزياء وثابرت في دراستها حتى حصلت في العام التالي على شهادة في الرياضيات، في ذلك الوقت بدأت ماري العمل على أبحاث عن الأنواع المختلفة للفولاذ وخصائصه المغناطيسية، وبعد عامين تزوجت من الفيزيائي الفرنسي بيير كوري.



وكانت ماري أول امرأة تحصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام، 1903 وحصلت على جائزة نوبل في الكيمياء، وكانت الوحيدة في تاريخ الجائزة التي حصلت على جائزتي نوبل في مجالين مختلفين.



واكتشفت عنصري البولونيوم والراديوم لتقدم مساهمة كبيرة في مجال علاج السرطان، وطورت الأشعة السينية، وحولتها لجهاز متنقل، وأول امرأة بروفيسورة في جامعة السوربون، وأسست مركزا لبحوث محاربة السرطان عام 1921، كما أسست مستشفى لعلاج السرطان للنساء في 1930.



ولم يكن لدى ماري طوال عملها في الأبحاث أي تصور بمدى خطورة العناصر الكيميائية والنظائر المشعة كالراديوم، فتعاملت معها بشكل مباشر، حيث كانت تحمل في جيبها أنبوب اختبار فيه عنصر مشع، فطوال عملها أصيبت بعدة أمراض كالروماتيزم والتهاب الحويضة والكلية.

٭ الطالبة طيف الحسيني- كلية التربية - جامعة الكويت