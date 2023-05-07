

توج الفارس ماضي الخميس بلقب بطولة مركز الكويت للفروسية التي أقيمت في مضمار مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان، وذلك بمشاركة فرسان يمثلون الأندية المحلية.



في الشوط السادس الرئيسي على ارتفاع 130 سم، حقق الفارس ماضي الخميس المركز الاول بزمن 33.21 ثانية من دون نقاط جزاء، تلاه الفارسان عبدالله العمر وسعد السليمان وعناز العناز، وقام عضو الجمعية العمومية في مركز الكويت للفروسية أحمد العوضي بتوزيع الجوائز على الفائزين.



وفي الشوط الخامس على ارتفاع 120 سم جاء الفارس سعد السلمان أولا، فيما فاز الفارس محمد غلوم بصدارة الشوط الرابع على ارتفاع 110 سم، وفي الشوط الثالث على ارتفاع 100 سم جاءت الفارسة في القعود بالمركز الأول، وشهد الشوطان الأول والثاني على ارتفاع 60 و90 سم مشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات، ونجح عدد كبير منهم في تخطي الحواجز دون نقاط جزاء.



يذكر أن البطولة هي النسخة السادسة في الموسم الحالي 2022-2023 التي نظمها مركز الكويت للفروسية، حيث فاز بالبطولة الأولى فواز السبيعي والثانية بندر جمعة والثالثة الإيطالي أنطونيو موروزو، وفاز بالبطولة الرابعة الفارس عبدالله العوضي وحقق لقب البطولة الخامسة الفارس سعد السليمان.