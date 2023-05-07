الدوحة - فريد عبدالباقي



تنظر لجنة الانضباط في الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم، ملف مباراة المرخية والسيلية في الجولة الـ 21 وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري القطري لكرة القدم، والتحقيق في الاشتباه بالتلاعب في نتيجة اللقاء والتي انتهت بفوز السيلية 3-1، ليترفع رصيده إلى 16 نقطة ويستمر في المركز الأخير وينعش آماله في تجنب الهبوط المباشر وخوض المباراة الفاصلة مع وصيف الدرجة الثانية لتحديد الفريق الهابط إلى الدرجة الثانية، حيث يفصل نادي السيلية نقطة واحدة عن أم صلال صاحب المركز الحادي عشر وقبل الأخير، والريان العاشر، ونقطتين عن الشمال صاحب المركز التاسع، وذلك قبل إقامة الجولة الـ 22 والأخيرة يومي الغد والثلاثاء.



وتأتي مزاعم وجود تلاعب في نتيجة المباراة، بعد عدم الدفع بالثلاثي المحترف، الثنائي المغربي أيوب عسال، وإدريس فتوحي، والعماني جميل اليحمدي، والدفع فقط بالغيني جوس كوريا صاحب هدف التقدم للمرخية في الدقيقة الثامنة، قبل أن ينتفض السيلية ويسجل 3 أهداف عن طريق الإيراني مهرداد محمدي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+1) قبل أن يعود محمدي ليمنح السيلية الأسبقية من ركلة جزاء كسبها بنفسه ونفذها بنجاح (76)، فيما أمن المغربي إسماعيل خافي الفوز بالهدف الثالث (90+1).



وحسب المادة 75 الفقرة 3 من تعليمات الاتحاد القطري، تتم معاقبة النادي الذي يتلاعب بنتيجة أي مباراة بغرض التأثير على درجة ناد أو أندية أخرى بالغرامة، وخصم النقاط أو الإبعاد من المسابقة، أو الهبوط إلى الدرجة الأدنى.



الجولة الأخيرة



هذا، وأجرت مؤسسة دوري نجوم قطر تعديلا على جدول الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من الدوري، وذلك لضمان عدالة المنافسة بين الفرق المعنية باللقب والمربع والهبوط.



وستقام، وفقا للتعديل، خمس مباريات في توقيت واحد عند الـ 7:00 مساء الغد، في ظل منافسة محتدمة بين 10 فرق معنية بالصراع على الجبهات الثلاث، سواء المنافسة على اللقب، أو الوصول إلى المربع، إلى جانب تجنب الهبوط وخوض المباراة الفاصلة في الملحق، فيما تقام المباراة السادسة والأخيرة، التي تجمع الأهلي مع المرخية، في اليوم التالي الثلاثاء، على اعتبار أنها بمنأى عن أي حسابات تنافسية.



وكان الدحيل قد فرط في فرصة التتويج بلقب الدوري قبل جولة من نهاية البطولة، عندما خسر أمام السد 1-3 في الجولة الـ 21، ليتجمد رصيد الدحيل عند 48 نقطة في المركز الأول، بينما رفع السد رصيده إلى 44 نقطة، وفي الوقت الذي أنعش العربي حظوظه في التتويج باللقب الغائب منذ موسم 1996-1997، عندما حقق انتصارا كبيرا على الغرافة بنتيجة 3-0 بتوقيع المهاجم السوري عمر السومة، ليترفع العربي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد الغرافة عند 32 نقطة في المركز السادس.



ويكفي الدحيل التعادل مع الشمال ليتوج بطلا بواقع المواجهات المباشرة مع مطارده العربي الذي يحتاج إلى الفوز على السد وخسارة الدحيل لخطف اللقب.



ووفقا لنظام الدوري، يهبط صاحب المركز الثاني عشر (الأخير) مباشرة إلى الدرجة الثانية، فيما يخوض صاحب المركز الحادي عشر (قبل الأخير) مباراة فاصلة مع ثاني دوري الدرجة الثانية، وسط صراع بين أربعة فرق معنية بهذه الوضعية هي: السيلية، وأم صلال، والريان، والشمال.