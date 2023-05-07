

قدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اعتذاره لناديه باريس سان جرمان الفرنسي ولزملائه بعد الزيارة التي قام بها إلى السعودية مطلع الأسبوع الجاري، غداة خسارة فريقه أمام لوريان في الدوري المحلي ومن دون إذن النادي، كما أعلن في حسابه على «إنستغرام».



وقال ميسي، أفضل لاعب في العالم 7 مرات، في شريط فيديو مقتضب بثه باللغة الإسبانية «كنت صدقا أعتقد أننا سنحصل على يوم راحة بعد المباراة كما كانت العادة في الأسابيع الأخيرة».



وتابع بطل العالم المرتبط بعقد مع هيئة السياحة في السعودية، حيث يروج لها بانتظام على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به: «قمت بتنظيم السفر ولم أتمكن من إلغائه بعد أن ألغيته سابقا. أنا أعتذر من زملائي وأنتظر ماذا سيقرر النادي. أطلب الصفح من زملائي ومن النادي».



وكان مدرب باريس سان جرمان الفرنسي كريستوف غالتييه أدلى بأول تعليق على قضية إيقاف ميسي بسبب سفره إلى السعودية دون موافقة النادي.



واختار المدرب كلماته بعناية في مؤتمر صحافي، قبل يومين من الحلول على تروا اليوم في الدوري المحلي «أبلغت مطلع الأسبوع من قبل إدارتي بقرارها إيقاف ليو بعد إبلاغي بالقرار، اتخذت قرار عدم التعليق، أنا موظف في النادي، لقد اتخذ قرار، لن أعلق عليه».



وأوقف حامل لقب الدوري بطل العالم الأرجنتيني الثلاثاء لعدة أيام بعد سفره إلى السعودية، دون موافقة إدارته.



وبينما أشارت وسائل إعلام عدة إلى إيقافه لمدة أسبوعين.