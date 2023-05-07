أعلنت القيادة المركزية الأميركية أمس حصيلة عملياتها الفردية والمشتركة في سورية والعراق ضد تنظيم «داعش» خلال شهر ابريل الماضي.



ووفق بيانها الصحافي، نفذت قوات «التحالف» والقوات الشريكة بقيادة القيادة المركزية، 35 عملية ضد التنظيم في سورية والعراق، وأسفرت عن مقتل 13 عنصرا واعتقال 28 آخرين تابعين للتنظيم.



وفي سورية، نفذت القيادة عشر عمليات مشتركة، وعملية أجرتها الولايات المتحدة بشكل منفرد.



كما ذكرت القيادة المركزية أن عملياتها في سورية أسفرت عن مقتل أربعة عناصر من تنظيم «داعش»، واعتقال 21 آخرين.



وفي 3 الجاري، أعلنت القيادة المركزية تنفيذها الهجوم الأحادي الوحيد المذكور في البيان، وجاء فيه أن قواتها نفذت هجوما شمال غربي سورية مستهدفة قياديا بارزا في «القاعدة»، متحدثة عن تقديم تفاصيل حول العملية، حال توفرها.



وفي الوقت نفسه، تحدث موقع «عنب بلدي» ومواقع محلية سورية أخرى، نقلا عن شهادات محلية، أن الشخص الذي استهدفه طيران مسير أميركي شمالي إدلب، كان مدنيا لا ينتمي لأي فصيل، ولم يشارك في العمل العسكري في سورية.



وقال حسن المسطو ابن أخ القتيل بلدة قورقانيا، إن عمه يدعى لطفي حسن مسطو (56 عاما)، ينحدر من البلدة، ولا ينتمي لأي فصيل، تعرض للقتل خلال رعي الأغنام في أرضه، بحسب ما نقل عنه «عنب بلدي».