القاهرة - هالة عمران



استقبل الفريق م.كامل الوزير وزير النقل بمقر وزارة النقل في العاصمة الإدارية الجديدة وفد شركة سكودا التشيكية برئاسة ديديه بفليجر رئيس الشركة لبحث التعاون المشترك في مجال إعادة تأهيل وصيانة جرارات السكك الحديدية، وكذلك لبحث التعاون في مجال توطين صناعة قطع الغيار اللازمة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل وصيانة الجرارات الهنشل القديمة بهيئة السكك الحديدية.



وخلال اللقاء أكد وزير النقل ان هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها الصناعات المغذية وقطع غبار الخاصة بالوحدات المتحركة للسكك الحديدية بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبرتها وما تستخدمه من تكنولوجيا حديثة في هذا المجال ونقل المعرفة والتكنولوجيا إلى المهندسين والعمال المصريين. كما يأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين الصناعات الثقيلة في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة وقطع الغيار الخاصة بها وفق أحدث الأساليب من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وكذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كل المشروعات ومنها مشروعات النقل.



ودارت المباحثات حول التعاون المشترك في عمرة وإعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد (هينشل وADTRANS) بالإضافة إلى عقد صيانة وقطع غيار طويل الأجل لمدة 15 عاما، حيث تم الاتفاق النهائي على كل البنود الفنية والمالية الخاصة بهذا التعاون تمهيدا لتوقيع العقد بين الجانبين أوائل يونيو المقبل. وقد شمل الاتفاق أن تتم كل الأعمال في ورش التبين بحلوان وبأيدي العمالة المصرية وتحت إشراف خبراء من شركة سكودا التشيكية مع الالتزام بأن تتم إعادة تأهيل وعمرة أول جرارين في التشيك ثم إعادة تأهيل وعمرة الجرارات من الثالث حتى الجرار رقم 140 في ورش التبين بنسبة مكون محلي تبلغ 40% وإعادة تأهيل الجرارات من الجرار رقم 141، حتى الجرار رقم 280 في ورش التبين بنسبة مكون محلي تزيد على 50%، أما فيما يتعلق بأعمال صيانة الجرارات فتم الاتفاق على ألا تقل نسبة المكون المحلي بها عن 60%.



وخلال اللقاء تم الاتفاق على قيام سكودا التشيكية بتأسيس مركز تدريب في ورشة التبين للسكك الحديدية التي ستتم إعادة تأهيل وصيانة الجرارات بها، وذلك لنقل المعرفة إلى المهندسين والعمال المصريين وتدريبهم على كل أنواع التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال بالإضافة إلى إرسال مهندسين وعمال وفنيين من مختلف التخصصات إلى التشيك لمدة سنة للتدريب على التكنولوجيا الحديثة وتكوين كوادر مدربة لتدريب العمال والفنيين عند العودة ونقل الخبرات لهم.



كما تم الاتفاق بين الجانبين على أنه في إطار التعاون مع شركة سكودا التشيكية في توطين صناعة قطع الغيار الخاصة بجرارات السكك الحديدية، بالتعاون مع المصنعين المحليين والاستثمار في مجال توطين هذه الصناعة، لتلبية احتياجات السوق المحلي بما يسهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي وخلق فرص العمل للشباب وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كل أنواع قطع الغيار الخاصة بجرارات السكك الحديدية.



وقال وزير النقل «إننا نسابق الزمن لتوطين كل صناعات النقل في مصر»، موضحا أن هذا النهج هو نهج كل وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل، حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل.



وشدد وزير النقل على أنه لن يتم من الآن أي تعاقد جديد لشراء جرارات أو عربات سكك حديدية أو مترو أنفاق أو مونوريل من خارج مصر خاصة مع تنفيذ وزارة النقل خطة شاملة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بأنواعها المختلفة والصناعات المغذية لها في مصر من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.