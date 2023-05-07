حمّلت روسيا الغرب وأوكرانيا مسؤولية انفجار سيارة أسفر عن إصابة الكاتب الموالي لـ«الكرملين» زخار بريليبين بجروح، معلنة فتح تحقيق في «عمل إرهابي» وتوقيف مشتبه به «قد يكون على صلة بالانفجار» في منطقة نيجني نوفغورود حيث وقع الحادث.



وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بعد وقت قصير من الانفجار امس: «قامت واشنطن و(حلف شمال الأطلسي) الناتو بتغذية خلية إرهابية دولية أخرى هي نظام كييف»، مضيفة ان الانفجار «تتحمل مسؤوليته بشكل مباشر الولايات المتحدة وبريطانيا».



وأصيب الكاتب الروسي زخار بريليبين المؤيد للحرب على أوكرانيا، بجروح في انفجار سيارة وقتل شخص آخر، على ما قالت وزارة الداخلية الروسية.



وقال المكتب الإعلامي للداخلية الروسية في بيان «بحسب المعلومات الأولية، قتل شخص بالانفجار وجرح الكاتب زخار بريليبين (45 عاما) الذي كان في السيارة».



وبحسب لجنة التحقيق، كان زخار بريليبين في سيارته مع عائلته عندما وقع الانفجار.



ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن مصادر طبية وأمنية لم تحددها، أن الكاتب أصيب في ساقيه.



وقاتل هذا الكاتب الذي يعد شخصية بارزة على الساحة الأدبية والذي ترجمت أعماله في العديد من البلدان، إلى جانب الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا في العام 2014.



ومنذ ذلك الحين، يذهب بريليبين بانتظام إلى شرق أوكرانيا ويدافع عن الرئيس فلاديمير بوتين وهجومه على أوكرانيا، كما يشارك بنشاط في التحركات القومية والتقليدية في روسيا.



وفي غضون ذلك، قال سلاح الجو الأوكراني إن دفاعاته الجوية أسقطت للمرة الأولى صاروخا روسيا فرط صوتي من طراز «كينزال» خلال هجوم على كييف بعد يوم واحد من اتهام موسكو لأوكرانيا بتنفيذ محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس بوتين في هجوم بطائرة مسيرة على مبنى الكرملين وهددت بالرد.



والصاروخ «كينزال»، ومعناه «خنجر» باللغة الروسية، أحد ستة أسلحة من «الجيل القادم» كشف عنها الرئيس بوتين عام 2018 عندما تفاخر بعدم إمكانية إسقاطه من أي من أنظمة الدفاع الجوي في العالم.



وهذا الصاروخ الباليستي، الذي يمكن أن تصل سرعته إلى 12350 كيلومترا في الساعة، قادر على حمل رؤوس حربية نووية أو تقليدية وتشير تقارير إلى أن مداه يتراوح بين 1500 و2000 كيلومتر.



وقال قائد سلاح الجو الأوكراني ميكولا أوليشوك إن صاروخ «كينزال كيه.إتش-47» أسقط مساء الخميس الفائت خارج كييف، مبينا ان منظومة الدفاع الجوي الأميركية «باتريوت» أسقطته.



وأضاف أوليشوك عبر تطبيق تيليغرام: «أهنئ الشعب الأوكراني على هذا الحدث التاريخي. نعم، لقد أسقطنا صاروخ كينزال الذي لا مثيل له».



من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مواصلة التقدم غربي مدينة ارتيومفسك في (باخموت).



وذكرت الوزارة في بيان لها - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنها قامت بتدمير أحد الجسور في مدينة أرتيومفسك والذي استخدمته قوات كييف لتوريد الذخيرة والاحتياطات إلى المدينة.