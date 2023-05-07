ثامر السليم



تحت رعاية وحضور أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والقائم بأعمال عميد كلية التربية بجامعة الكويت د.فايز الظفيري، نظم قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية برئاسة د.سعاد الفريح معرض مشاريع الألعاب التعليمية الرابع، بإشراف د.عبدالله الفيلكاوي في بهو كلية التربية، المبنى الجنوبي في مدينة صباح السالم الجامعية.



في هذا السياق، قال د.فايز الظفيري إن هذا المعرض موجه بالدرجة الأولى للطلاب من مختلف الأعمار، مشيرا إلى انه نتاج علمي وثقافي وتوجيهي وتربوي من عمل طلبة وطالبات مقررات تكنولوجيا التعليم، بإشراف د.عبدالله الفيلكاوي من خلال توجيهه لهذا العمل الذي يحمل الكثير من الإبداع والابتكار، مما يساعد الطلبة في المجتمع على اتخاذ القرارات السليمة في حياتهم باستخدام الألعاب، بأن تقوم اللعبة بخدمة المتعلم لتنفيذ قرار سليم من خلال الاستفادة من خبرات سابقة أو الاحتكام لقوانين اللعبة ليصل الطالب لقرار سديد، مبينا أن هذه الألعاب لا تستند على التكنولوجيا والتقنية الإلكترونية، وإنما تستخدم الطبيعة والأوراق والمجسمات والأشكال، فهي تغذي الجانب النفسي والفكري.



من جهته، أشار د.عبدالله الفيلكاوي أن هذا المعرض هو الرابع حول مشاريع الألعاب التعليمية، وتقوم فكرته على اختيار طلاب مقرر وسائل وتكنولوجيا التعليم ومقرر وسائل الاتصال التعليمية في كلية التربية منهجا من مناهج وزارة التربية ودرسا محددا وتحويله إلى لعبة تعليمية، بحيث يتعلم الطالب من خلال لعب هذه اللعبة، موضحا أن الهدف من ذلك هو أن يكون الدرس ممتعا وليس مملا للطلبة في كافة المراحل إلى جانب تعليم الطلبة كيفية التفكير وبلورة الأفكار في إنتاج محسوس، وبالتالي تقودهم إلى تحقيق براءات اختراع وذلك عن طريق توظيف اللعبة في حل المشكلات.



يذكر أن المعرض تميز بالابتكار في الأفكار الإبداعية للطلبة والتي لاقت استحسانا وتشجيعا لافتا من زائري المعرض.