

عقد مركز البروميناد التجاري ورشة عمل حول أساسيات تنسيق المظهر العام في «سوب بوكس» بمشاركة خبيرة المظهر مريم العليمي تناولت العديد من المحاور الخاصة بعالم الموضة والأزياء، ودور المصمم وخبير المظهر العام. وأتاحت ورشة العمل التي عقدت بحضور عدد كبير من عشاق الموضة والمهتمين بمواكبة آخر الصيحات التعرف على الأساسيات المطلوبة في مجال الموضة والأزياء وأساسيات تنسيق المظهر على أصعدة مختلفة.



وأشار «البروميناد» في بيان له، إلى أن ورشة العمل أتت في إطار حرصه على المسؤولية الاجتماعية تحت مظلة «سوب بوكس»، ودعم المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، وشملت التعريف بخبير المظهر العام ودوره في مساعدة الشركات والمحلات والعلامات التجارية والأفراد بشكل شخصي، ودوره في جميع أنواع التصوير والتنسيق الخاص بالأزياء، والوظائف التي يمكنه العمل بها في عالم الموضة.



وتم التعريف أيضا بسبل اختيار المظهر والشكل المناسب للشخص، وقواعد وأساسيات التنسيق العالمية، والتفكير الإبداعي وسبل تأسيس لوحة الإبداع ومجالات استخداماتها في عالم الأزياء، وكيفية اكتساب الخبرة في مجال الأزياء في الكويت والدول العربية والأجنبية، وأساسيات جلسة التصوير، وأهم النقاط في تنسيق الخزانة الخاصة بالملابس والحقائب.



وتمت الورشة بتطبيق عملي بالاستعانة بمحلات سوب بوكس لتوفير أمثلة على التنسيقات، بالتعاون مع My Meraki، 27 Lines، Fashion Click، Cotton Clips من العلامات التجارية الرائدة في مجال الأزياء على المستوى المحلي، وكذلك براند «ثنى» لتقديم أحذية جلدية صنعت خصيصا للنساء.



وجاء عقد ورشة العمل ضمن إطار المبادرة التي تم إطلاقها من منطلق حرص «البروميناد» على دعم الشباب المبادرين، وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم بشروط تعاقدية مرنة ضمن بيئة عمل تحفيزية، ليشكلوا رافدا للاقتصاد الوطني.



واستلهم «البروميناد» اسم الـ «سوب بوكس» ليكون منصة تقود للنجاح، وتتيح للمبادر حرية التعبير عن مشروعه من خلال بيئة إبداعية ملهمة، وتم تصميم وتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير والمقاييس العالمية بعد دراسة احتياجات المبادرين ومتطلباتهم. ويحتوي الـ «سوب بوكس» على 11 محلا، بالإضافة إلى 6 أكشاك ومنصة لإقامة الفعاليات المتنوعة جاهزة التشطيب، ما يوفر على المبادر التكاليف الباهظة لأعمال التشطيب والتجهيز.